Гидрометцентр предупредил москвичей, что снег 27 апреля не был последним

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в первые пять дней мая резкого потепления не ожидается, а снег, который прошел 27 апреля, не будет последним для этой весны, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу, в последние дни апреля и первые дни мая в Москве и области температура будет немного ниже климатической нормы, по ночам он может приближаться к нулю градусов, возможны осадки.

"Сегодня и в ближайшие дни температура в ночные часы прогнозируется около нулевой отметки, от 0 до 5 градусов, по области даже до -1 градуса, кроме того, дневная температура хоть и поднимется до 10-15 градусов, но все равно она будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса, потому что ночи прохладные", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

29 апреля в четверг в Москве и Подмосковье будет плюс 12-14 градусов, облачно, но с прояснениями.

30 апреля в регионе пройдет проливной дождь, ветер усилится до 15-20 метров в секунду, "температура воздуха повысится, будет +13...15 градусов, но мы это не ощутим, так как при дождевой погоде и порывистом ветре комфортно тепло не будет", огорчил метеоролог.

"В начале мая, первые три - четыре дня тоже не будут жаркими, температура ниже нормы, ветер западный и северо-западный, такая вот умеренно прохладная погода, ночные температуры от -1 до +6, днем совсем не жарко: около 10-12 градусов. 1 мая возможны осадки", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра.

На Пасху, 2 мая "в Москве ожидается 10-12 градусов тепла, по области - до 14 градусов тепла, в ночь на 2 мая от -1 до +4 градусов". Вильфанд назвал 2 мая "комфортным весенним днем", по прогнозам в этот день осадков не ожидается и "будет проглядывать солнышко".

"3 мая опять непогода, по прогнозу такой хороший, настоящий весенний дождь, резко понизится давление, центральная часть циклона будет около Москвы, мрачноватая будет погода, но во вторник интенсивность осадков уменьшится", - ожидают синоптики.

Вильфанд добавил, что "резкого повышения температуры воздуха в первые пять дней мая не прогнозируется". Он также сказал, что прошедший 27 апреля снег не будет последним этой весной в Москве и области.