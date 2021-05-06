Москвичей предупредили о сильном ветре в четверг

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил жителей столицы о сильном ветре с порывами до 15-20 м/с в четверг.

"Сегодня с 12:00 до 20:00 в столице ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Пожалуйста, не паркуйтесь под деревьями. Будьте осторожны вблизи рекламных щитов и шатких конструкций", - отметило ведомство.

В свою очередь МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.