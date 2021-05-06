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Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до вечера, жителям города лучше воздержаться от прогулок, сообщается в четверг в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения ведется дополнительное информирование о неблагоприятной погоде, задействована система СМС-оповещения.

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Там добавили, что городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра.

В метеобюро Москвы агентству ранее уточнили, что порывы ветра в городе достигают 19 м/с.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что порывами ветра в Москве в четверг повалены около 20 деревьев и что упавшими деревьями, по предварительной информации, повреждены восемь автомобилей. Ранее другой источник "Интерфакса" сообщил, что в Москве упавшее из-за порыва ветра дерево на Шоссейной улице травмировало женщину, она госпитализирована с переломами.

В телеграм-канале комплекса городского хозяйства сообщается, что порывы ветра нанесли незначительный ущерб конструктивным элементам двух зданий на Профсоюзной улице и Кутузовском проспекте, однако из-за этого никто не пострадал. Кроме того, по информации столичного департамента транспорта, упавшие из-за ветра дерево временно заблокировало движение транспорта на 15-й Парковой улице.

Москва

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