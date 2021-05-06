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В Москве ветром повредило конструкции двух домов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве в четверг днем ветрено, порывы ветра валят деревья и повреждают непрочные конструкции. В метеобюро Москвы агентству уточнили, что порывы ветра в городе достигают 19 метров в секунду.

По данным информированного источника "Интерфакса" на 13:45, в течение дня в городе повалило два десятка деревьев, из-за этого повредения получили восемь машин.

По данным чиновников комплекса городского хозяйства, двум зданиям нанесен незначительный ущерб.

Так в нежилом здании по адресу улица Профсоюзная, 70, ветром оторвало участок металлического покрытия парапета. Никто не пострадал.

В жилом доме по адресу Кутузовский проспект, 82 ветер повредил остекление балкона.

В мэрии Москвы при этом опровергли информацию СМИ об обрушениях в домах на юго-западе и западе столицы.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что на Шоссейной упавшее дерево травмировало женщину, она получила переломы.

Департамент транспорта сообщал, что упавшее дерево перегородило проезжую часть на 15-й Парковой улице. Дерево вскоре убрали.

Из-за накренившегося дерева на Яузском бульваре пришлось изменить маршруты трамваев А, №№3 и 39.

В комплексе городского хозяйства призвали по возможности оставаться дома до 20:00, а на улице быть предельно осторожными.

"Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра", - заверили чиновники. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания людей налажено дополнительное информирование об опасной погоде.

Москва Дептранс МЧС

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