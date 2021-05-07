Пассажирский самолет из-за проблем с шасси аварийно сядет в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus готовится к аварийной посадке в Москве из-за проблем с шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A-321 выполняет рейс из Симферополя. При подлете к "Шереметьево" командир сообщил о срабатывании датчика о невыходе шасси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке. Также источник рассказал, что перед посадкой самолет пролетит над полосой, чтобы наземные службы визуально оценили выход или невыход шасси.