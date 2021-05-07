Самолет из Симферополя с неполадками шасси приземлился в Шереметьево

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В аэропорту Шереметьево штатно приземлился самолет из Симферополя, у которого на подлете к Москве обнаружились проблемы с шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сели штатно, проводится буксировка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пассажирский Airbus готовится к аварийной посадке в Москве из-за проблем с шасси. При подлете к "Шереметьево" командир сообщил о срабатывании датчика о невыходе шасси, самолет вырабатывал топливо, готовясь к аварийной посадке.