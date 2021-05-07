Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:13Заразились
на 07.05В России 4 863 514+8 386В мире 156 070 356+869 824

Самолет из Симферополя с неполадками шасси приземлился в Шереметьево

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В аэропорту Шереметьево штатно приземлился самолет из Симферополя, у которого на подлете к Москве обнаружились проблемы с шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сели штатно, проводится буксировка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пассажирский Airbus готовится к аварийной посадке в Москве из-за проблем с шасси. При подлете к "Шереметьево" командир сообщил о срабатывании датчика о невыходе шасси, самолет вырабатывал топливо, готовясь к аварийной посадке.

Шереметьево

Новости по теме

Новости

После пожара в отеле на юго-востоке Москвы арестован его гендиректор

После пожара в отеле на юго-востоке Москвы арестован его гендиректор

Потепление придет в Москву после праздников

Потепление придет в Москву после праздников

В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве

Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве

Генеральная репетиция военного парада пройдет на Красной площади 7 мая

Генеральная репетиция военного парада пройдет на Красной площади 7 мая

Ураган повалил в Москве 56 деревьев и повредил 44 автомобиля

Ураган повалил в Москве 56 деревьев и повредил 44 автомобиля

Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

В Москве ветром повредило конструкции двух домов

Первый гид Michelin по ресторанам Москвы планируют выпустить осенью

Станцию "Смоленская" синей ветки метро Москвы откроют в конце июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');