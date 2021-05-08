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Дождь в московском регионе будет идти до утра воскресенья

Дождь в московском регионе будет идти до утра воскресенья
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Дождь, местами сильный, будет идти в столичном регионе до утра воскресенья, прогнозирует Росгидромет.

За сутки в Москве может выпасть до 20 мм осадков, или около 40% месячной нормы.

Днем в субботу ожидается до 15 мм осадков, в ночь на воскресенье - до 5 мм. Вероятность такого погодного сценария Росгидромет оценивает в 91-95%.

Месячная норма осадков для мая в Москве - 51 мм.

Температура воздуха в столице днем в субботу не превысит 12-14 градусов тепла, в ночь на воскресенье - 3-5 градусов.

Из-за сильного ветра с порывами до 15-17 м/с в столичном регионе действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено до 22:00 воскресенья.

Москва Росгидромет

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