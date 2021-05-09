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В центре Москвы 9 мая ограничат движение на дорогах

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В центре Москвы 9 мая ограничат автомобильное движение, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Чиновники добавили, что ряд станций метро будет работать только на вход и пересадку пассажиров,

"Будут перекрыты центральные улицы, Звенигородское, Минское шоссе и части Садового кольца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре и на северо-западе города изменят маршруты наземного транспорта.

Также с 05:30 и до окончания парада на Красной площади станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку.

Кроме того, возможны ограничения выхода еще из ряда станций во время построения колонн техники на Тверской улице.

Из-за проведения Парада Победы московский Кремль 9 мая будет закрыт для доступа посетителей в течение всего дня. Также из-за этого до 14 мая для посещений будут не доступны Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены.

Москва

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