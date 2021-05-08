Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
на 08.05В России 4 871 843+8 329В мире 156 901 680+831 324

Решение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 мая будет приниматься за несколько часов на основе получаемых данных, ситуация с погодой пока неоднозначная, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, расчеты погоды на 9 мая идут каждые три часа, на основе данных, получаемых со спутников, радарных установок.

Как сообщил Вильфанд, "нужно будет точно спрогнозировать высоту нижней кромки облачности, до утра погода дождливая, но постепенно дождь будет утихать, утром 9 мая уже будет меньше, облачность станет выше". Он отметил, что "вполне возможно, что воздушная часть парада состоится".

МоскваГенеральная репетиция военного парада прошла в МосквеГенеральная репетиция военного парада прошла в МосквеЧитать подробнее

По его словам, погода 9 мая в Москве будет "несравнимой" с погодой субботы, она будет "более спокойная", хоть и облачная, но высота облаков будет средней и высокой.

"Из этих облаков дождь не идет. (...) Но решающими все-таки будут несколько часов перед парадом", - уточнил Вильфанд.

Как сообщало Минобороны России, в параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, помимо пеших расчетов и механизированной колонны примут участие 76 самолетов и вертолетов.

Москва Парад Победы Роман Вильфанд Гидрометцентр

Новости по теме

Новости

Сбой произошел на фиолетовой ветке метро Москвы из-за человека на путях

Дождь в московском регионе будет идти до утра воскресенья

Дождь в московском регионе будет идти до утра воскресенья

После пожара в отеле на юго-востоке Москвы арестован его гендиректор

После пожара в отеле на юго-востоке Москвы арестован его гендиректор

Потепление придет в Москву после праздников

Потепление придет в Москву после праздников

В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве

Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве

Генеральная репетиция военного парада пройдет на Красной площади 7 мая

Генеральная репетиция военного парада пройдет на Красной площади 7 мая

Ураган повалил в Москве 56 деревьев и повредил 44 автомобиля

Ураган повалил в Москве 56 деревьев и повредил 44 автомобиля

Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

В Москве ветром повредило конструкции двух домов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');