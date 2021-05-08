Решение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 мая будет приниматься за несколько часов на основе получаемых данных, ситуация с погодой пока неоднозначная, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, расчеты погоды на 9 мая идут каждые три часа, на основе данных, получаемых со спутников, радарных установок.

Как сообщил Вильфанд, "нужно будет точно спрогнозировать высоту нижней кромки облачности, до утра погода дождливая, но постепенно дождь будет утихать, утром 9 мая уже будет меньше, облачность станет выше". Он отметил, что "вполне возможно, что воздушная часть парада состоится".

По его словам, погода 9 мая в Москве будет "несравнимой" с погодой субботы, она будет "более спокойная", хоть и облачная, но высота облаков будет средней и высокой.

"Из этих облаков дождь не идет. (...) Но решающими все-таки будут несколько часов перед парадом", - уточнил Вильфанд.

Как сообщало Минобороны России, в параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, помимо пеших расчетов и механизированной колонны примут участие 76 самолетов и вертолетов.