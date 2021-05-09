В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) в День Победы произведёт салют одновременно из 16 точек столицы России, сообщила пресс-служба округа.

Пресс-служба ЗВО уточнила, что залпы начнутся в 22:00 и их запуск продлится 10 минут.

Точками праздничного салюта, в частности, станут Парк Победы, два места на Лужнецкой набережной, Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, Парк Кузьминки, Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, Зеленоград и Троицк.

Из 72 салютных установок и специальных пусковых комплексов для производства салютов "Триколор" в небо будет выпущено свыше 12 тысяч фейерверочных изделий из более 70 видов. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 30 залпами входящие в состав дивизиона батареи пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 48% россиян в День Победы планируют принять участие в праздничных торжествах и посмотреть салют.