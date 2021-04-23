Небо Москвы в День Победы украсят 12 тыс. фейерверков

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Командир отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Михалкина Западного военного округа (ЗВО) полковник Вячеслав Парадников в пятницу рассказал о специфике праздничного салюта, который увидят 9 мая жители и гости столицы России.

В честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне праздничный салют будет произведен "по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме", заявил Парадников, которого цитирует пресс-служба ЗВО. По его словам, "самым ярким эпизодом салюта станет последовательный разрыв" фейерверков на различной высоте в цветах государственного флага РФ.

Он добавил, что из 72 салютных установок, размещенных на нескольких точках, будет выпущено в небо столицы свыше 12 тыс. фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Также будет задействован специальный пусковой комплекс для салютов "Триколор".

Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. На Поклонной горе Москвы холостую стрельбу 30-ю залпами произведет батарея пушек ЗИС-3 времен ВОВ, сообщил Парадников.

По данным пресс-службы ЗВО, каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра - от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены установки, "позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным".

"Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд", - говорится в сообщении штаба ЗВО.

"Салют начнется в 22:00 по московскому времени и продолжится 10 минут", - отмечается в пресс-релизе.