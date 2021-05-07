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Почти половина россиян собралась участвовать в праздновании Дня Победы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Практически половина россиян (48%) в День Победы планирует принять участие в праздничных торжествах и посмотреть праздничный салют, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, каждый третий россиянин (32%) собирается участвовать в параде или процессе возложения венков, а смотреть праздничный салют планирует каждый шестой житель страны (16%).

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Среди россиян в возрасте 35-44 лет и 45-59 лет участвовать в торжествах и смотреть салют собираются по 52% респондентов, отмечают социологи.

На вопрос о планах на этот день, допускающий любое число ответов, каждый пятый россиянин (21%) ответил, что, в первую очередь, будет смотреть праздничную телепрограмму, среди сограждан в возрасте от 60 лет так планируют провести день 39%.

По данным ВЦИОМ, 15% опрошенных в День Победы будут работать, среди россиян 25-34 лет работать будут 22%.

Исследование показывает, что 69% россиян считают День Победы самым важным для себя праздником, среди сограждан в возрасте от 60 лет эта доля составляет 78%.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 5 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Парад Победы в Москве

18
День Победы ВЦИОМ

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