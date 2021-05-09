Парад Победы начался в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад, знаменующий 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, начался в Москве.

В нём принимают участие более 12 тысяч человек, свыше 190 образцов исторической, современной и перспективной боевой техники, а также 76 самолётов и вертолётов - по числу лет, прошедших с 9 мая 1945 года.

Парад, начавшийся под бой кремлёвских курантов в 10:00, принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Пешим строем по брусчатке Красной площади пройдут 37 парадных расчётов численностью 12 018 человек.

В составе сводного военного оркестра 40 коллективов общей численностью 900 человек.

Техника на параде

В состав механизированной колонны включена 191 единица техники. Это, в частности, танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", бронеавтомобили повышенной защищённости семейства "Тайфун". Новинкой парада стала машина "Тайфун-ПВО".

Машины для мотострелковых подразделений представлены БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок" и перспективной БМП "Курганец-25".

Среди вооружения ракетных войск и артиллерии - оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", самоходная гаубица "МСТА-С", артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ".

Зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук-М3" и "Тор-М2" состоят на вооружении войсковой ПВО Сухопутных войск. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400 - оружие ПВО Воздушно-космических сил (ВКС), а боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - вооружение ВДВ.

В составе механизированной колоны - расчёты модернизированной тяжёлой огнемётной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс", различные бронетранспортёры. В том числе - перспективный колесный БТР на платформе "Бумеранг", а также бронеавтомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

Авиационная часть парада

В воздушной части парада ВКС покажут новый элемент: истребители Су-35С сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 Дальней авиации.

Пролёт авиатехники впервые откроют три тяжёлых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.

В составе парадного строя задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиатехники.

Пролёт авиации завершат экипажи высотных перехватчиков МиГ-31К - носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", звено истребителей пятого поколения Су-57. А также ещё три группы самолётов: "Тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "Кубинский бриллиант" в составе пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.

Полёты будут выполнены на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.