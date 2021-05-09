Салютный дивизион дал 11 артиллерийских залпов на параде в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) произвел одиннадцать артиллерийских залпов из 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны на параде Победы в Москве.

Как говорится в сообщении ЗВО, распространенном в воскресенье, залпы были произведены под государственный гимн Российской Федерации.

Отмечается, что для выполнения задачи военнослужащие дивизиона совершили 50-ти километровый марш из пункта постоянной дислокации в подмосковных Ватутинках в столицу, артиллерийские орудия были размещены на Васильевском спуске.

Штаб ЗВО также сообщает, что сегодня в 22:00 из различных точек Москвы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военные отдельного гвардейского салютного дивизиона округа произведут в течении 10 минут праздничный артиллерийский салют.