В Москве дан салют в честь Дня Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Праздничный артиллерийский салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произвели в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа (ЗВО).

По сообщению пресс-службы округа, свыше 12 тыс. фейерверочных изделий из более чем из 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка" в течение 10 минут были выпущены из 16 точек (Парк-Победы, Лужнецкая набережная-2 точки, Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, Парк Кузьминки, Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, г.Зеленоград, г. Троицк).

Одним из самых ярких моментов салюта стал салют в виде Государственного флага Российской Федерации из специального пускового комплекса.

Всего для салюта было привлечено 72 салютных установок. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта было обеспеченно 30-ю залпами входящих в состав дивизиона батареей пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, которые были размещены на Лужнецкой набережной.