Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:22Заразились
на 09.05В России 4 880 262+8 419В мире 157 688 226+786 546

В Москве дан салют в честь Дня Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Праздничный артиллерийский салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произвели в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа (ЗВО).

МоскваСалютный дивизион дал 11 артиллерийских залпов на параде в МосквеЧитать подробнее

По сообщению пресс-службы округа, свыше 12 тыс. фейерверочных изделий из более чем из 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка" в течение 10 минут были выпущены из 16 точек (Парк-Победы, Лужнецкая набережная-2 точки, Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, Парк Кузьминки, Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, г.Зеленоград, г. Троицк).

Одним из самых ярких моментов салюта стал салют в виде Государственного флага Российской Федерации из специального пускового комплекса.

Всего для салюта было привлечено 72 салютных установок. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта было обеспеченно 30-ю залпами входящих в состав дивизиона батареей пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, которые были размещены на Лужнецкой набережной.

Москва

Новости по теме

Новости

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы начался в Москве

Погода позволит провести авиационную часть победы в Москве

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

В центре Москвы 9 мая ограничат движение на дорогах

В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков

В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков

Столичные власти предупредили, что дождь продолжится и в воскресенье

Решение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началом

Решение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началом

Сбой произошел на фиолетовой ветке метро Москвы из-за человека на путях

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');