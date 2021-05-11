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В Москве начали отключать горячую воду

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ПАО "МОЭК" со вторника, 11 мая, приступило к профилактическим работам на тепловых сетях и связанным с ними отключениям горячей воды в жилых домах, сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, в ходе проведения профилактических работ графики отключения горячей воды могут быть скорректированы, в связи с чем потребителям целесообразно уточнять даты проведения работ по конкретным адресам. Их можно узнать на сайтах МОЭК и правительства Москвы.

Во время летней ремонтной кампании МОЭК готовит коммуникации к отопительному сезону. Для проведения гидравлических испытаний и необходимых ремонтов из эксплуатации поочередно выводятся участки тепловых сетей, из-за чего на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, который и нагревают воду.

Горячую воду сейчас в столице отключают не более чем на 10 дней. До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, а еще раньше - 21 день.

ПАО "МОЭК" выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ ПАО "Мосэнерго".

МОЭК Москва

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