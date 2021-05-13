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Испания может открыться для туристов из РФ после 20 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в ЕС, предполагается, что после 20 мая Испания станет доступна для иностранных туристов из третьих стран, включая Россию, сообщает газета Diario de Sevilla.

"Как ожидается, ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, облегчая иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию. Об этом заявил министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото во время презентации кампании "Вы заслуживаете Испанию", направленной на укрепление позиций страны как лидера среди направлений для отдыха", - пишет издание.

Как отметил Марото, цель рекламной кампании - сломать психологический барьер и избавиться от страхов перед путешествиями, побудить туристов к поездкам за рубеж этим летом, прежде всего, в Испанию. Также она должна укрепить позиции страны как места отдыха для основных въездных рынков - Великобритании, Франции, Германии, стран Северной и Восточной Европы.

Кроме того, Испания продвигает в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов на оформление шенгенских виз, однако пока туристы по ним въехать не смогут. В настоящее время продолжают действовать ограничения на въезд иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. Авиарейсы между РФ и Испанией не выполняются.

Испания ЕС Коронавирус Рейес Марото

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