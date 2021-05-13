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Хинштейн сообщил о задержании в Москве сына экс-главы Мордовии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства Мордовии и сына экс-губернатора республики Алексея Меркушкина по делу о взятке начальнику отделения республиканского Центробанка.

"Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту "Шереметьево" при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, задержание проводили сотрудники антикоррупционного управления МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину.

"В настоящее время Меркушкина везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение", - сообщил депутат.

Согласно материалам уголовного дела, взятка представителю банка была дана за отзыв выданного по результатам проверки банка "Мордовпромстройбанк" предписания.

Взятка передавалась под видом выкупа у дочери представителя банка принадлежащих ему акций ОАО по заведомо завышенной цене. При рыночной стоимости в 40 тыс. за акции было заплачено 7 млн рублей.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Алексей Меркушкин является сыном бывшего главы республики Мордовия и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Он занимал пост заместителя председателя правительства Мордовии и должность председателя совета директоров "Мордовпромстройбанка".

Александр Хинштейн Госдума Мордовия Москва Шереметьево МВД Алексей Меркушин Николай Меркушин

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