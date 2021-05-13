Хинштейн сообщил о задержании в Москве сына экс-главы Мордовии
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства Мордовии и сына экс-губернатора республики Алексея Меркушкина по делу о взятке начальнику отделения республиканского Центробанка.
"Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту "Шереметьево" при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, задержание проводили сотрудники антикоррупционного управления МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину.
"В настоящее время Меркушкина везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение", - сообщил депутат.
Согласно материалам уголовного дела, взятка представителю банка была дана за отзыв выданного по результатам проверки банка "Мордовпромстройбанк" предписания.
Взятка передавалась под видом выкупа у дочери представителя банка принадлежащих ему акций ОАО по заведомо завышенной цене. При рыночной стоимости в 40 тыс. за акции было заплачено 7 млн рублей.
"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.
Алексей Меркушкин является сыном бывшего главы республики Мордовия и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Он занимал пост заместителя председателя правительства Мордовии и должность председателя совета директоров "Мордовпромстройбанка".