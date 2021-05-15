В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Гроза с порывистым ветром ожидается в столице в ближайшие часы.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек", - сказали в пресс-службе московского главка МЧС.

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы значительно снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций.