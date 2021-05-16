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В Москву в понедельник придет тридцатиградусная жара

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Гидрометцентр РФ предупредил об аномальной 30-градусной жаре в Москве в понедельник, 17 мая. К среде жара ослабнет до 25 градусов, а уже в четверг дождь опустит температуру в столице до 20 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура ночью в Москве 10-12 градусов, по области 7-12 градусов, днем в Москве 28-30 градусов, по области 25-30 градусов. Ветер юго-восточный и восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Во вторник, 18 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве 16-18 градусов, по области 13-18 градусов, днем в Москве 26-28 градусов, по области 24-29 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В среду, 19 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, температура в Москве 15-17 градусов, по области 13-18 градусов. Днем местами кратковременный дождь, температура в Москве 24-26 градусов, по области 23-28 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В четверг, 20 мая ночью переменная облачность, небольшой дождь, температура 11-16 градусов, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Днем облачно, дождь, температура 16-21 градусов, ветер южный 7-12 м/с.

В пятницу, 21 мая будет облачно. Ночью небольшой дождь, температура 7-12 градусов, ветер южный 5-10 м/с. Днем сильный дождь, температура 14-19 градусов, ветер юго-западный 5-10 м/с.

Москва Гидрометцентр РФ

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