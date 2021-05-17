В приложении "Московский транспорт" можно будет бронировать такси и самокаты

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В мобильном приложении "Московский транспорт" появится возможность бронирования разного вида столичного транспорта – такси, каршеринга, велосипедов и самокатов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Приложение, которое в итоге перейдет в "Московский транспорт", так называемый MAS – mobility as the service – мобильность как услуга. Вы в одном приложении сможете забронировать велосипед на городском велопрокате, оплатить его, быть уверенным, что он вас дожидается. Вы можете дальше забронировать слот, куда можете велосипед поставить у станции метро, и он будет свободный", - сказал Ликсутов в понедельник в интервью программе "Вечерний заезд" на радиостанции "Шансон".

По его словам, после этого пользователь сможет в приложении оплатить билет в метрополитен. "Выходя из метро, вас может ждать такси, которое будет также оплачено до той точки, куда вы поедете. И это все сделано будет в два клика на вашем мобильном телефоне через наше приложение "Московский транспорт", - сказал заммэра.

По словам Ликсутова, такая возможность бронирования появится для всего спектра столичных компаний такси, каршеринга и самокатов.