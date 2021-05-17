Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:54Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

В приложении "Московский транспорт" можно будет бронировать такси и самокаты

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В мобильном приложении "Московский транспорт" появится возможность бронирования разного вида столичного транспорта – такси, каршеринга, велосипедов и самокатов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Приложение, которое в итоге перейдет в "Московский транспорт", так называемый MAS – mobility as the service – мобильность как услуга. Вы в одном приложении сможете забронировать велосипед на городском велопрокате, оплатить его, быть уверенным, что он вас дожидается. Вы можете дальше забронировать слот, куда можете велосипед поставить у станции метро, и он будет свободный", - сказал Ликсутов в понедельник в интервью программе "Вечерний заезд" на радиостанции "Шансон".

По его словам, после этого пользователь сможет в приложении оплатить билет в метрополитен. "Выходя из метро, вас может ждать такси, которое будет также оплачено до той точки, куда вы поедете. И это все сделано будет в два клика на вашем мобильном телефоне через наше приложение "Московский транспорт", - сказал заммэра.

По словам Ликсутова, такая возможность бронирования появится для всего спектра столичных компаний такси, каршеринга и самокатов.

Москва

Новости

В Москве побит температурный рекорд 1958 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года
Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID в Москве за сутки вновь превысило 3,5 тыс.

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

В Москву в понедельник придет тридцатиградусная жара

В Москву в понедельник придет тридцатиградусная жара

ЦДМ на Лубянке предстоит проверка из-за толпы поклонников "Майора Грома"

Источник сообщил о шести пострадавших из-за субботней грозы в Москве

Сильный ветер повалил в Москве более десятка деревьев

Сильный ветер повалил в Москве более десятка деревьев

В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе

Пандемия коронавируса

"ЭпиВакКорона" появилась в поликлиниках в Москве

"ЭпиВакКорона" появилась в поликлиниках в Москве

Москвичам пообещали летнее тепло в ближайшие дни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');