Модернизированный "Ночной охотник" поднимется в небо на МАКС-2021

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-28НМ поднимется в небо Международного авиасалона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех").

"Модернизированный "Ночной охотник" примет участие в групповом пролете российской вертолетной техники, а также выполнит программу демонстрационного полета с элементами сложного пилотажа, применимыми в реальном воздушном бою", - сказали в холдинге.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил высокий интерес к этой машине, проявляемый потенциальными иностранными заказчиками.

"Наработки по Ми-28НМ в будущем будут внедряться и в его экспортную версию, к которой проявляют высокий интерес как наши традиционные заказчики, такие как страны Ближнего Востока, Африки и Азии, так и новые потенциальные партнеры, ведь экспортная версия вертолета уже подтвердила высокую надежность", - сказал Мантуров.

Как сообщал "Интерфакс", 27 июня на форуме "Армия-2019" был заключен контракт с Минобороны России на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ. Два вертолета установочной партии уже переданы ведомству. Таким образом, к 2028 году в армию поступит сотня вертолетов Ми-28НМ - новейшей модификации "Ночного охотника".

По словам главы "Вертолетов России" Андрея Богинского, на первом этапе (3 года), планируется поставлять по шесть машин, а с 2023 года по 2027, соответственно, по 16 вертолетов в год.

Боевой вертолет Ми-28НМ предназначен для поддержки десантно-штурмовых, мотострелковых и разведывательных подразделений.

Работы над модернизированной версией "Ночного охотника" начались в 2009 году. В результате вертолет получил новое высокоточное оружие, комплекс противодействия средствам ПВО, современную систему управления, "стеклянную кабину" и принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор. Кроме того, Ми-28НМ оснащен новыми двигателями и модернизированными лопастями несущего винта, увеличивающими скорость вертолета.

МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля. Это будет юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон.