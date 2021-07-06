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Журналистов пустят на авиасалон МАКС по справке о прививке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Журналисты, которые хотят освещать Международный авиакосмический салон МАКС-2021 в Жуковском, должны будут иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прохода на выставку. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Один из этих документов должен быть у каждого, на кого оформляется любой вид бейджа, говорится в личном кабинете для аккредитации представителей СМИ.

Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля, с 23 по 25 июля выставка будет открыта для массового посещения.

22 июня в Минпромторге сообщили "Интерфаксу", что подготовка к МАКС-2021 продолжается, разрабатываются антиковидные меры совместно с Роспотребнадзором.

Международный авиационно-космический салон проводится с 1993 года каждые два года. Он проходит под патронажем президента России и с его личным участием. Организуют мероприятие Минпромторг и госкорпорация "Ростех", устроитель выставки - АО "Авиасалон".

В марте организаторы сообщили, что на МАКС-2021 собираются компании 40 стран.

В 2020 году было отменено авиашоу в Фарнборо. Кроме того, из-за коронавируса в 2021 году не будет проведен крупнейший в мире авиасалон в Ле Бурже.

В Подмосковье массовые мероприятия запрещены до 20 июля из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Жуковский МАКС коронавирус Минпромторг Ростех Роспотребнадзор

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