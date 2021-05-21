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"Аэрофлот" задерживает рейсы из Москвы из-за сбоя системы регистрации

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" задерживает рейсы из московского "Шереметьево" в связи со сбоем системы регистрации.

О проблемах с регистрацией в "Шереметьево" "Интерфаксу" сообщил пассажир "Аэрофлота". "Рейсы переносят, людей не регистрируют", - сказал он.

О задержке вылетов десятков рейсов авиакомпании в пятницу свидетельствует и онлайн-табло на сайте "Шереметьево".

В пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили, что "возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов". Это связано с "глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг", сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов. "Аэрофлот" приносит пассажирам извинения за неудобства", - сказал он.

Аэрофлот Шереметьево Москва Михаил Демин

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