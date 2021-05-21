"Аэрофлот" пообещал решить проблему с задержками рейсов в ближайшие часы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" обещает решить проблему с задержками рейсов, возникшую в пятницу из-за сбоя системы регистрации пассажиров, в ближайшие часы.

"По нашей информации, работоспособность ИТ-систем восстановлена, тем не менее, в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", - сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Ранее в пятницу пассажир "Аэрофлота" сообщил "Интерфаксу" о проблемах с регистрацией на рейсы компании в московском "Шереметьево". Из-за этого были задержаны десятки рейсов компании, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщали, что проблемы с регистрацией пассажиров связаны с "глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг". О какой именно компании идет речь, не уточнялось.

Несколько лет назад с аналогичной проблемой "Аэрофлот" столкнулся из-за сбоя глобальной системы бронирования Sabre (США). До устранения сбоя авиакомпании приходилось регистрировать пассажиров в ручном режиме.

В пресс-службе Sabre "Интерфаксу" подтвердили, что в пятницу в системе произошел сбой, затронувший несколько клиентов.

"Сейчас работа полностью восстановлена, и мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации", - заявили в компании.