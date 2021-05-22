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В метро Москвы пустили поезд, посвященный искусству граффити

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Первый поезд, посвященный культуре граффити, запущен в субботу в столичной подземке, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы сегодня запускаем в метро один из самых необычных поездов, который был подготовлен (...) нашими друзьями и партнерами из группы художников, которые профессионально занимаются граффити", - сказал он журналистам.

По словам заммэра, это первый поезд метро в России, который посвящен современному искусству граффити.

Ликсутов добавил, что поезд будет работать на маршруте до середины сентября, потом он "уйдет на списание". Как он отметил, "мы, конечно, крайне были бы заинтересованы получить обратную связь от наших пассажиров".

Заммэра подчеркнул, что департаменту транспорта важно узнать мнение об этом поезде и о возможном продолжении этой программы.

Он сказал, что от москвичей, будет зависеть то, будут ли такие поезда и дальше в столичном метро.

В пресс-службе подземки уточнили "Интерфаксу", что поезд будет ходить по Замоскворецкой линии.

Москва

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