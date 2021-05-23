В Москве выросла суточная заболеваемость коронавирусом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 924 случая заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

В штабе напомнили, что накануне сообщалось о 2 653 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы выросла на 271 случай.

За сутки коронавирус привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 19 648 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 028 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 42 тыс. 788 человек.

Накануне сообщалось о 2 428 выписанных и 60 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 23 мая составляет 1 млн 157 тыс. 39.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше двух тысяч случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.