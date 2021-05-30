Дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области в воскресенье ожидается дождь, воздух прогреется до 16 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Погода будет облачной с прояснениями. Порывы ветра могут достигать 15-ти метров в секунду.

Ночью температура в столице составит 6-8 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь с ветром до 17 метров в секунду.

По предварительным оценкам, 29 мая в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков. Дожди привели к задержкам и изменению маршрутов наземного пассажирского транспорта.