Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF3Начало в 20:15Россия Россия1 : 2ОТКанада КанадаОконченподробнееQF4Начало в 20:15Финляндия Финляндия1 : 0Чехия ЧехияОконченподробнее

В Москве в пятницу ожидается до 24 градусов тепла

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве и области в пятницу днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, сообщает сайт Гидрометцентра России.

МоскваВильфанд пообещал москвичам теплый, но неоднородный июньЧитать подробнее

Ожидается небольшая облачность, без осадков. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. Ночью температура составит 9-11 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что к концу первой недели лета воздух прогреется до 25-27 градусов тепла.

По его словам, июнь в Москве и области в целом не будет холодным, осадков выпадет около нормы.

Москва Гидрометцентр

Новости по теме

Новости

Тетю Дмитрия Гудкова отпустили без меры пресечения

Собянин спрогнозировал разрешение массовых мероприятий к осени

Собянин спрогнозировал разрешение массовых мероприятий к осени
Пандемия коронавируса

В Москве вакцинировано от коронавируса более 1,5 млн человек

В Москве вакцинировано от коронавируса более 1,5 млн человек

Несколько взрывных устройств обнаружены в квартире на востоке Москвы

Политик Дмитрий Гудков задержан по делу о неуплаченной аренде

Политик Дмитрий Гудков задержан по делу о неуплаченной аренде

Июнь в столичном регионе начнется с заморозков

Июнь в столичном регионе начнется с заморозков

Участники перестрелки в "Москве-Сити" получили 15 и 16 лет колонии

Участники перестрелки в "Москве-Сити" получили 15 и 16 лет колонии
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась почти на 30%

Пандемия коронавируса

Собянин объяснил прирост случаев COVID в Москве праздниками и сезонностью

Собянин объяснил прирост случаев COVID в Москве праздниками и сезонностью

Дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');