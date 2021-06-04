В Москве в пятницу ожидается до 24 градусов тепла

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве и области в пятницу днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Ожидается небольшая облачность, без осадков. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. Ночью температура составит 9-11 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что к концу первой недели лета воздух прогреется до 25-27 градусов тепла.

По его словам, июнь в Москве и области в целом не будет холодным, осадков выпадет около нормы.