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Собянин спрогнозировал разрешение массовых мероприятий к осени

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Коллективный иммунитет у жителей Москвы будет достигнут ближе к осени, тогда же будут отменены последние ограничения на массовые мероприятия в столице. Об этом заявил "Интерфаксу" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно (отменили), почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего (. . .) где-то ближе к осени и будет (достигнут коллективный иммунитет и отмена ограничений)", - сказала Собянин, отвечая на вопрос агентства о том, когда будет достигнут коллективный иммунитет в Москве и когда будет отмене запрет на массовые мероприятия.

Ограничения на проведение публичных, массовых зрелищных мероприятий были введены в столице в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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