Власти Москвы не планировали вводить дополнительные COVID-ограничения

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Дополнительных ограничительных мер из-за скачков заболеваемости коронавирусом в Москве вводить не планируется, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нет, мы никаких дополнительных мер вводить не планируем", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, могут ли быть введены дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости.

По его словам, в Москве достаточно стабильная работа системы здравоохранения, которая может обеспечить решение проблем, связанных с пандемией.

"Вы видите, что мы целый год фактически не вводим серьезных локдаунов, ограничительных мер, вся экономика работает, будем продолжать в таком же духе", - добавил он.

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России по состоянию на 3 июня составил 8 933 случая. В Москве за сутки прибавилось 2 876 новых случаев COVID-19.

В начале января 2021 года суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве превышал 5 тыс. С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать более 2 тыс. случаев коронавируса в день. В мае в Москве был рост числа заболевших коронавирусом. Показатели заболеваемости в сутки вернулись к январским значениям, когда в день выявляли более 3 тыс. заболевших.