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Начальник департамента ЖКХ Москвы оставил должность

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Александра Соловьева от должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства. Такое распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Соловьев оставил должность и ушел с госслужбы по собственной инициативе, говорится в распоряжении.

Соловьеву 36 лет. С февраля по май 2017 года он был заместителем гендиректора ГУП "Мосремонт".

В мае 2017 года Собянин его назначил заместителем руководителя Департамента капитального ремонта Москвы. С декабря того же года он стал статс-секретарем этого департмента.

Департамент ЖКХ он возглавил в мае 2019 года.

Москва департамент ЖКХ Александр Соловьев

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