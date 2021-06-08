Начальник департамента ЖКХ Москвы оставил должность

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Александра Соловьева от должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства. Такое распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Соловьев оставил должность и ушел с госслужбы по собственной инициативе, говорится в распоряжении.

Соловьеву 36 лет. С февраля по май 2017 года он был заместителем гендиректора ГУП "Мосремонт".

В мае 2017 года Собянин его назначил заместителем руководителя Департамента капитального ремонта Москвы. С декабря того же года он стал статс-секретарем этого департмента.

Департамент ЖКХ он возглавил в мае 2019 года.