Собянин назначил нового главу департамента ЖКХ Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новым руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслава Торсунова, который был заместителем гендиректора столичного Фонда капремонта.

Распоряжение мэра опубликовано на сайте правительства Москвы.

Контракт с Торсуновым заключен на срок полномочий мэра.

Прежний начальник департамента Александр Соловьев оставил эту должность по собственному желанию.

Торсунов с 1997 года по февраль 2012 работал на различных должностях в государственных органах исполнительной власти, в коммерческих организациях энергетической и коммунальной сферах, занимаясь в том числе вопросами строительства и капитального ремонта.

С января 2000 по март 2004 он был заместителем губернатора Кировской области.

С февраля 2012 года по ноябрь 2020 года он был замдиректора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства.

В декабре 2020 года был назначен на должность первого заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.