Археологи нашли фрагменты колонн под памятником Минину и Пожарскому

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - На Красной площади сотрудники Института археологии РАН начали раскопки на месте памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, который будут реставрировать. Об этом сообщил глава городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, сначала археологи изучат подземные части памятника и уже начали исследовать подземное основание под гранитный постамент памятника, сложенный на известковом растворе из прямоугольных белокаменных и песчаных блоков. Затем они изучат культурный слой под ним.

Среди блоков нашли фрагменты таких архитектурных деталей, как база колонны, капитель, полуколонна, а также детали со сложным профилем.

"Возможно, при возведении основания памятника применялись белокаменные блоки от разобранных построек Московского Кремля 1929-1930 годов", - предположил Емельянов.

Он напомнил, что памятник будут реставрировать прямо на месте, на время работ над ним соорудят временный отапливаемый павильон. Реставрация оценена в 55 млн рублей. Деньги на нее Исторический музей собирал за счет пожертвований. Работы стартовали в начале июня и должны завершиться к 2023 году.

9 июня заведующий отделом археологии Московской Руси, член-корреспондент РАН Леонид Беляков сообщил, что при подготовке к реставрации памятника под ним нашли часть каменной мостовой, которая относится к началу 19 века.

"Кроме поверхностного культурного слоя, который есть как всегда XV-XVI-XVII века по находкам на Красной площади, здесь открылась мостовая, очень большой кусок, никогда нами не виданный, первой каменной мостовой, мы не знаем точно, это 1804 – донаполеоновская мостовая, или 1818 год – то есть посленаполеоновское приведение в порядок Красной площади", - сказал Беляков журналистам.

Он отметил, что найденную часть мостовой можно увидеть на гравюрах 20 годов XIX века, "когда Красная площадь предстает как огромный зал, вымощенный паркетом".

Памятник Минину и Пожарскому был установлен в 1818 году на народные деньги, он стал первым крупным скульптурным памятником в Москве.