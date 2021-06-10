В центре Москвы из-за дождя отложили перекрытие Тверской

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве из-за сильного дождя перенесли ремонт дороги на пересечении Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, сообщили перенесли из-за сильных дождей, сообщил городской Департамент транспорта.

Это решение связано с уточненным прогнозом, по которому в выходные в столице ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град.

Новые сроки работ по асфальтированию на Тверской будут названы позднее.

Ранее Дептранс и ГИБДД предупредили, что с 23:00 11 июня до 05:00 14 июня на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, от Настасьинского переулка до Лесной улицы, будут менять асфальт и на это время движение там полностью перекроют.

10 июня дождь в Москве шел весь день.