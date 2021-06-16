"Ситимобил" предложил прививать таксистов в своих центрах для водителей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сервис заказа такси "Ситимобил" готов предоставить свои центры для водителей (Дома такси) для развертывания пунктов вакцинации таксистов, включая тех, которые не являются партнерами компании. Соответствующие переговоры "Ситимобил" уже проводит с Роспотребнадзором, сообщила "Интерфаксу" PR-директор сервиса Полина Ломоносова.

В среду главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей, включая такси.

"Водители не являются сотрудниками компании, но мы обеспокоены ростом числа заболевших коронавирусом по всей стране, поэтому готовы предоставить наши Дома такси для развертывания пунктов вакцинации водителей такси (не только тех, кто сотрудничает с нашим сервисом). Такие пространства расположены более чем в 10 городах по всей стране, и ежемесячно их посещают более 100 тысяч водителей такси всех агрегаторов", - сообщила Ломоносова, добавив, что "Ситимобил" готов оперативно предоставить свои площадки.

В частности, в Москве у "Ситимобил" есть три центра для водителей - на проспекте Андропова, а также в "Шереметьево" и Одинцово, следует из информации на сайте сервиса.

Сервис "Ситимобил" является частью СП Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и фудтеха, наряду с такими проектами как "Ситидрайв" (ранее Youdrive), Delivery Club, "Самокат", "Кухня на районе".