В Москве с 15 июля начнут проверять ход обязательной вакцинации

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы планируют с 15 июля начать проверять, как работодатели будут выполнять требование об обязательной вакцинации от COVID-19 работников определенных отраслей, сообщил "Интерфаксу" в среду начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Штрафы за невыполнение требований об обязательной вакцинации от COVID-19 в Москве могут составить от 50 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от типа организации в соответствии с КоАП РФ. Данчиков добавил, что работу предприятий-нарушителей могут приостановить на 90 суток.

Ранее в среду стало известно, что Роспотребнадзор предписал организациям, работающим в определенных отраслях, обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. Речь идет, в частности, о работниках сфер торговли и общественного питания, здравоохранения и образования, о таксистах, сотрудниках салонов красоты и саун, а также музеев, библиотек. Полный перечень указан в постановлении.

Вслед за Москвой аналогичное требование к работодателям ввели и в Подмосковье.

В масштабах страны обязательная вакцинация пока не планируется, решения будут приниматься в зависимости от ситуации, сообщил источник в российском правительстве.