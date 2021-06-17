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Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре 19-22 июня

Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре 19-22 июня
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Предупреждение о сильной жаре в столичном регионе выпущено Гидрометцентром России.

По прогнозу синоптиков, 19-22 июня максимальная дневная температура воздуха в городе будет достигать 30-33 градусов, сообщается на сайте метеослужбы в четверг.

"Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19-22 июня будут близки к абсолютным максимумам", - говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра, в регионе будет солнечно, прогностические значения УФ-индекса будут достигать интервала 6-8.

"Поэтому стоит позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня", - предупреждают синоптики.

В метеослужбе напомнили, что наступают самые длинные дни и короткие ночи, воскресенье, 20 июня - день летнего солнцестояния.

"Антициклон обеспечит в столичном регионе малооблачную и сухую погоду, способствующую хорошему дневному прогреву воздуха, ночи тоже будут очень теплыми. Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4-5 градусов. В начале следующей недели жара еще немного усилится", - подчеркивается в сообщении.

Гидрометцентр Москва

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