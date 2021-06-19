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Москву в воскресенье вновь накроет 30-градусная жара

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Жара, установившаяся в Москве в субботу, сохранится и в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 до 20:00 часов 20 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..32°С", - рассказали в пресс-службе.

В МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить головные уборы и пить больше воды.

Ранее на этой неделе Гидрометцентр России выпустил предупреждение о сильной жаре в столичном регионе. По прогнозу синоптиков, 19-22 июня максимальная дневная температура воздуха в городе будет достигать 30-33 градусов.

Москва

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