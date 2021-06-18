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Запрет на ночное обслуживание в кафе и барах Москвы продлен до 29 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московские кафе, бары и рестораны не будут обслуживать посетителей в ночное время с 23:00 до 6:00 до 29 июня, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Установить, что с 21 июня по 29 июня (включительно) продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в указе мэра.

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При этом Собянин постановил, что рестораны, бары и кафе Москвы будут открыты по ночам для тех, кто полностью прошел вакцинацию и получил соответствующее подтверждение в виде QR-кода на Госуслугах. Как отметил мэр, информационная система, благодаря которой посетители смогут посещать рестораны и кафе в ночное время, будет настроена за неделю.

До 29 июня, согласно указу, приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях, а также посещение зоопарков.

Мэр Москвы 12 июня сообщил, что московские кафе и рестораны не будут обслуживать посетителей в ночное время из-за роста числа заболевших COVID-19 в столице. Также было принято решение закрыть детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и аналогичных организациях. Изначально ограничения были объявлены в период с 13 по 20 июня.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва

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