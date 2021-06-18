Мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек приостановлены в Москве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Столичный мэр Сергей Собянин ограничил проведение массовых мероприятий численностью выше 1 тысячи человек.

"Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", - написал Собянин в своем блоге в пятницу.

"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей", - пояснил он.

По словам мэра, это означает, что театры и кино смогут работать. "А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", - уточнил Собянин.

Накануне, 17 июня, в ходе встречи с рестораторами мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает ухудшаться, из-за чего власти города могут пойти на дальнейшее ужесточение ограничений. Как отметил Собянин, "мы находимся очень близко к более жестким решениям, - временным, но жестким решениям по ограничениям".