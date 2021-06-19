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Пожар на Лужнецкой набережной в Москве локализован

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе пиротехники на Лужнецкой набережной на площади 500 кв. метров, сказали журналистам в пресс-службе МЧС России. Pанг пожара понизили до первого.

Склад с пиротехникой загорелся в Москве в субботу вечером. Ему присвоили третий ранг сложности. К тушению пожара привлечены три вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный катер "Полковник Чернышев".

По результатам замеров воздуха на предмет соответствия норме ПДК не превышена.

Москва

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