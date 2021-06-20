Пандемия не повлияла на ход строительства медучреждений в Москве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 не привела к остановке реализации программ в области здравоохранения в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня в стройке находится около 1 млн кв.м. медицинских площадей. Это гигантская стройка", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр пояснил, что речь идет как о строительстве новых объектов здравоохранения, так и о реконструкции действующих поликлиник и больниц.

По словам Собянина, перед властями стоял выбор сократить или нет бюджетные инвестиции в связи с пандемией COVID-19.

"Мы приняли решение не останавливать наших программ. Особенно в области здравоохранения - она вообще ни на минуту не останавливалась", - отметил мэр.

Реализацию программы здравоохранения продолжили в Москве даже на пике пандемии, добавил Собянин.

Ранее стало известно, что коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в столице в ближайшие две недели нарастят до 24 тысяч.