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"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до среды

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Объявленный с воскресенья "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе действует как минимум до среды, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение об аномально высокой температуре в столичном регионе продлевается уже в третий раз.

Метеослужба прогнозирует, что рекордная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, во вторник Москве ожидается до 35, в среду – до 36, в четверг – до 37, в пятницу – до 36, в субботу – до 34, в воскресенье – до 33.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что во вторник может быть побит температурный рекорд, установленный 22 июня 1917 года (31,8 градуса).

Ранее сообщалось, что в понедельник Москва побила температурный рекорд, зафиксированный 21 июня 1956 года (30,9). Воздух в городе раскалился до 31,1 градуса.

Прогностические значения ультрафиолетового индекса до конца недели, по оценке синоптиков, будут достигать в столице интервала 6-8 (уровень излучения от высокого до очень высокого - ИФ).

Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

Москва

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