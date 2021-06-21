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Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - По уточненным данным, воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) в течение дня раскалился до 31,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в понедельник.

"Сегодня в Москве был побит рекорд дня, установленный 21 июня 1956 года. Тогда синоптики зафиксировали в городе температуру 30,9 градуса", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что новый температурный максимум для 21 июня касается последних 70 лет метеонаблюдений в Москве.

"Абсолютный за более чем 140 лет инструментальных наблюдений температурный рекорд для 21 июня и всего месяца был зафиксирован в 1901 году - 34,7 градуса. Сегодня этот показатель превзойден не был", - добавили в метеобюро.

По оценке синоптиков, среднеклиматическая норма температуры июня в Москве превышена на 8 градусов.

Ранее сообщалось, что введенный с воскресенья "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать до 23:00 вторника.

Гидрометцентр прогнозирует, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

По прогнозу Гидрометцентра, во вторник в Москве ожидается до 35, в среду - до 36, в четверг - до 37, в пятницу - до 36, в субботу - до 34, в воскресенье - до 33 градусов. Прогностические значения ультрафиолетового индекса, по оценке синоптиков, будут достигать интервала 6-8 (уровень излучения от высокого до очень высокого).

Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

Москва Гидрометцентр

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