Открыт первый в Москве памятник Александру Невскому

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Первый в Москве памятник Александру Невскому открыли в Зеленограде, одном из административных округов Москвы, сообщила во вторник Московская городская епархия.

Торжественное событие, приуроченное к 800-летию святого благоверного князя, состоялось накануне, когда Церковь отмечала День Святого Духа.

В церемонии принял участие управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами столицы епископ Парамон, который совершил чин освящения монумента.

Бронзовая скульптура князя, установленная на территории храма Александра Невского в Зеленограде, представляет собой ростовую фигуру высотой 2,7 метра, со стягом - 4,5 метра. В одной руке князь держит шлем, а в другой - воинское знамя на длинном древке.

Автор идеи памятника - Александр Раптовский. Скульпторы - Владимир Сапрыкин и Алексей Дубин, ведущий автор проекта - народный художник России Салават Щербаков, архитектор - Алексей Харченко.