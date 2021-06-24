Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

Пожар произошел в больнице для пациентов с COVID в Новой Москве

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Возгорание возникло в одном из кабинетов центра для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на территории Новой Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Федосьино, д. 20 , где происходило возгорание в административном здании, в одном из кабинетов на площади 15 кв.м", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в 15:06 возгорание локализовано, а в 15:11 - ликвидировано.

Информация о пострадавших не поступала.

Между тем, по данным из открытых источников, по данному адресу находится комплексный реабилитационно-образовательный центр Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, который был переоборудован для лечения больных COVID-19.

Со своей стороны источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что "из-за возгорания было эвакуировано более 80 человек, в том числе порядка 40 зараженных коронавирусом".

Собеседник агентства уточнил, что персонал и больные покинули центр еще до прибытия пожарных, никто не пострадал.

Москва МЧС Коронавирус

Новости

Жара в Москве отступит ко вторнику

Жара в Москве отступит ко вторнику

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Собянина призвали разрешить кормить туристов в кафе без QR-кодов

Пандемия коронавируса

Рестораны Москвы смогут работать без масок и перчаток при 100% привитых сотрудников

Пандемия коронавируса

В Москве третий день подряд фиксируется рекордное число смертей от COVID

Летние веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

Дети смогут посещать кафе и рестораны в Москве без QR-кода

Дети смогут посещать кафе и рестораны в Москве без QR-кода

Курьеров добавили в список подлежащих обязательной вакцинации в Москве

Курьеров добавили в список подлежащих обязательной вакцинации в Москве

Обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно москвичей

Обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно москвичей
Пандемия коронавируса

Работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');