Пожар произошел в больнице для пациентов с COVID в Новой Москве

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Возгорание возникло в одном из кабинетов центра для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на территории Новой Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Федосьино, д. 20 , где происходило возгорание в административном здании, в одном из кабинетов на площади 15 кв.м", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в 15:06 возгорание локализовано, а в 15:11 - ликвидировано.

Информация о пострадавших не поступала.

Между тем, по данным из открытых источников, по данному адресу находится комплексный реабилитационно-образовательный центр Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, который был переоборудован для лечения больных COVID-19.

Со своей стороны источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что "из-за возгорания было эвакуировано более 80 человек, в том числе порядка 40 зараженных коронавирусом".

Собеседник агентства уточнил, что персонал и больные покинули центр еще до прибытия пожарных, никто не пострадал.