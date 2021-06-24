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Больных из загоревшейся в Москве COVID-больницы эвакуировали с соблюдением всех мер

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Все больные из корпуса реабилитационного центра, переоборудованного под пациентов с коронавирусом, были эвакуированы с соблюдением санэпидрежима, пострадавших при пожаре нет, сообщили "Интерфаксу" в московском департаменте труда и соцзащиты.

"В одном из кабинетов административного здания реабилитационного центра, который сейчас используют как обсерватор, в результате скачка напряжения произошло возгорание. Из соседнего больничного корпуса все люди были оперативно эвакуированы без нарушения санэпидрежима. Пострадавших нет", - сказали в департаменте.

Отмечается, что возгорание было оперативно локализовано, на месте происшествия работают пожарные. Угрозы для жизни и здоровья персонала и пациентов нет.

Ранее о возгорании в больнице на западе Москвы "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе управления МЧС. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Федосьино, д. 20, где происходило возгорание в административном здании, в кабинете на площади 15 кв.м", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в 15:06 возгорание было локализовано, а в 15:11 - ликвидировано.

Со своей стороны источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что "из-за возгорания было эвакуировано более 80 человек, в том числе порядка 40 зараженных коронавирусом".

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