Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения COVID-мер в 5 магазинах "Атак"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор по результатам проверок противоэпидемических требований выявил нарушения в пяти магазинах "Атак", следует из сообщения ведомства.

Накануне, 24 июня, специалисты Роспотребнадзора проверили 23 магазина "Атак" на соблюдение "антиковидных" мер. "С нарушениями санитарно-эпидемиологических требований при сохраняющихся рисках распространения новой коронавирусной инфекции работало пять магазинов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди нарушений выявлены отсутствие масок и перчаток у посетителей и персонала, отсутствие контроля за соблюдением социальной дистанции, непредоставление информации о тестировании работников на COVID-19, нарушения требований к измерению температуры у сотрудников и другое.

В Роспотребнадзоре добавили, что по фактам выявленных нарушений возбуждены административные дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, материалы дел будут направлены в суды для вынесения мер административного наказания.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.