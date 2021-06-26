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"Оранжевый" уровень опасности из-за жары в Москве продлен до 27 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Жара в столичном регионе не ослабевает, объявленный 20 июня "оранжевый" уровень погодной опасности продлен до воскресенья.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в предупреждении Гидрометцентра России, которое действует уже восьмые сутки подряд.

Синоптики считают, что жаркая погода в Москве продержится до понедельника, во вторник температура воздуха упадет до 24-29 градусов.

Гидрометцентр ожидает в субботу до 35, в воскресенье - до 34, в понедельник - до 32 градусов.

Ранее сообщалось, что 22, 23 и 24 июня в Москве были побиты температурные максимумы дня, установленные в 1917 и 1948 (дважды) годах.

В пятницу очередной рекорд (33,1 градуса в 2010 году) не состоялся из-за грозовых дождей в Москве. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала лишь 33 градуса ровно.

Синоптики полагают, что в субботу в Москве может быть побит четвертый за неделю температурный рекорд дня (32 градуса в 2013 году).

В среду стало известно, нынешний июнь стал самым знойным за 142 года метеонаблюдений с абсолютным показателем 34,8 градуса.

По информации Гидрометцентра России, значения ультрафиолетового индекса до конца недели будут достигать в столице интервала 6-8. Такой уровень излучения оценивается как высокий и очень высокий. Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

Москва Гидрометцентр России

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